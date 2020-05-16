Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Koronavirüsün belirtileri nelerdir?

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koroanvirüs hakkında her geçen gün yeni bir haber geliyor. Tüm dünyada ölümcül corona virüsü belirtilerine ilişkin güncel bilgiler merak ediliyor. Hem ülkemizde hem dünyada aşı çalışmaları hız kazanırken korona virüsü belirtileri vatandaşların gündeminde yer ediniyor. İlk olarak kuru öksürük, nefes darlığı, yüksek ateş gibi belirtilerle karşımıza çıkan KOVİD 19 belirtileri kişiden kişiye farklı semptomlar gösteriyor.