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Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Koronavirüsün belirtileri nelerdir?

'de ortaya çıkan ve her geçen gün dünyaya yayılan 4 milyonu aşkın insana bulaştı. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı. En son "Frontiers in Pediatrics" dergisinde yayımlanan araştırma, çocuklarda ateş, bulantı ve ishalin, koronavirüs enfeksiyonu şüphesi doğurması gerektiğini ortaya koydu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2020 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020
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YENİ BELİRTİLER ORTAYA ÇIKTI! AMAN DİKKAT

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koroanvirüs hakkında her geçen gün yeni bir haber geliyor. Tüm dünyada ölümcül virüsü belirtilerine ilişkin güncel bilgiler merak ediliyor. Hem ülkemizde hem dünyada aşı çalışmaları hız kazanırken virüsü belirtileri vatandaşların gündeminde yer ediniyor. İlk olarak kuru öksürük, nefes darlığı, yüksek ateş gibi belirtilerle karşımıza çıkan KOVİD 19 belirtileri kişiden kişiye farklı semptomlar gösteriyor.

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