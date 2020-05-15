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Son dakika: Tekirdağ Malkara'da et kombina tesisinde et rayları çöktü

'ın ilçesinde ’ndeki et raylarında çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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ET KOMBİNA TESİSİNDE ET RAYLARI ÇÖKTÜ

'ın ilçesinde Çavuşköy Mahallesi Ballı Tepe mevkiine bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait 'nin et yükleme ünitesi bölümünde et rayları çöktü.

Olayda yaralanan olmazken, maddi zararın meydana geldiği belirtildi.

Olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Montaj hatası sebebiyle et raylarında çökme meydana geldiği ifade edildi.

Gerekli onarımların ivedilikle başlatıldığı ve kısa sürede biteceği açıklandı.

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