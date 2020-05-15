Antalya'da 'Balon balığı' yiyen 3 kişi zehirlendi!
Antalya'da 3 arkadaş yedikleri balon balığından zehirlendi. Yoğun bakımda tedaviye alınan 3 arkadaştan biri henüz hayat tehlikeyi atlatamadı. Taburcu edilen Hükümdar Akbay ise 'Bir anda ateşim çıktı. Merdivenleri inemedim, ayaklarım tutmuyordu. İki gün yoğun bakımda kaldım." ifadelerini kullandı.
Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki bir pasajda esnaf olan Hükümdar Akbay (52), Ali Akgül (51) ve Nedim Derbek (46), 10 Mayıs günü, sohbet ettikleri sırada gelen seyyar satıcıdan poşet içindeki balığı satın aldı. Ardından da pişirip yedi. Alkol de alan arkadaşlar, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve yedikleri balığın balon balığı olduğu ortaya çıkan arkadaşlardan Nedim Derbek, henüz hayati tehlikeyi atlatamadı.
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