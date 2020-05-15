Bursa’da sokağa çıkma yasağı öncesi pazarlar dolup, taştı
Bursa’da, sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar, pazarlara akın etti. Pazarlarda, sosyal mesafeye dikkat edilmediği görüldü. Maskesiz gelenler ise, polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta, bu gece saat 24.00'ten itibaren uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi, Bursa'da vatandaşlar, pazarlara akın etti.
TEHLİKELİ KALABALIK
İnegöl Semt Pazarı ve Tuzpazarı'nda yoğunluk yaşandı. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Maskesiz gelenler ise, polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.
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