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Bursa’da sokağa çıkma yasağı öncesi pazarlar dolup, taştı

’da, sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar, pazarlara akın etti. Pazarlarda, sosyal mesafeye dikkat edilmediği görüldü. Maskesiz gelenler ise, polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

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Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, 14 büyükşehir ve 'ta, bu gece saat 24.00'ten itibaren uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi, 'da vatandaşlar, pazarlara akın etti.

TEHLİKELİ KALABALIK

İnegöl Semt Pazarı ve Tuzpazarı'nda yoğunluk yaşandı. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Maskesiz gelenler ise, polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

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