Bursa’da sokağa çıkma yasağı öncesi pazarlar dolup, taştı

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta, bu gece saat 24.00'ten itibaren uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi, Bursa'da vatandaşlar, pazarlara akın etti.

TEHLİKELİ KALABALIK

İnegöl Semt Pazarı ve Tuzpazarı'nda yoğunluk yaşandı. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Maskesiz gelenler ise, polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.