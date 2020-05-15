15 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: KKTC'den getirilen 288 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

Son dakika haberine göre; 'den getirilen 288 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Karaman'da yurda yerleştirildi. Polis ekiplerinin koruyucu kıyafet, maske ve eldiven kullanması dikkati çekti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020
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KKTC'DEN GETİRİLEN 288 KİŞİ YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Başkan 'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında gemiyle 'in Silifke ilçesindeki Seka Taşucu Limanı'na getirilen vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirildi.

Vatandaşları taşıyan otobüsler, polis ve ekipleri eşliğinde Karaman'a getirildi.

İkinci kez sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, Gençlik ve bağlı Hatuniye 'nda kendilerine ayrılan odalara alındı.

Polis ekiplerinin koruyucu kıyafet, maske ve eldiven kullanması dikkati çekti.

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