15 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da depoda kumar oynayan 15 kişiye ceza

Manisa'da depoda kumar oynayan 15 kişiye ceza

'da tedbirlerini ihlal ederek depoda kumar oynayan 15 kişiye 65 bin 625 lira ceza kesildi. Depoda yapılan aramada iki oyun masası ve iskambil kağıtları ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020
ABONE OL
MANİSA'DA DEPODA KUMAR OYNAYAN 15 KİŞİYE CEZA

'nın Şehzadeler ilçesinde yeni tip (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek depoda kumar oynayan 15 kişiye 65 bin 625 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dinçer Mahallesi'ndeki depoda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese giden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 15 kişiye 3 bin 150'şer lira, kumar oynama suçundan da bin 225'er lira olmak üzere toplam 65 bin 625 lira ceza kesti.

Depoda yapılan aramada iki oyun masası ve iskambil kağıtları ele geçirildi.

Depo sahipleri T.Ş. ve A.A. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA