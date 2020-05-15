15 Mayıs 2020, Cuma
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar 2 ila 5 derece artıyor | 15 Mayıs 2020 hava durumu

2020 Cuma günü için 'den son dakika uyarısı geldi. Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, geçeceği tahmin edilirken, sıcaklıkların 2 ila 5 derece artacağı belirtildi.. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 15 Mayıs 2020 Cuma hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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SICAKLIKLAR 2 İLA 5 DERECE ARTIYOR

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu ile 'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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