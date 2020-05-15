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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü canlı yayında açıkladı: Bazı illerde... |Video

Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü canlı yayında açıkladı: Bazı illerde... |Video

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Giriş: 15.05.2020 10:18
Güncelleme:15.05.2020 10:54
Son dakika haberi... Koronavirüse karşı kurallara ne kadar uyuluyor? Virüs sıcak havada etkisini yitirir mi? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Futbol liglerinin geleceği ne olacak? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Koronavirüse karşı kurallara ne kadar uyuluyor? Virüs sıcak havada etkisini yitirir mi? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Futbol liglerinin geleceği ne olacak? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü canlı yayında açıkladı: Bazı illerde... SON DAKİKA: BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ CANLI YAYINDA AÇIKLADI: BAZI İLLERDE...


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