Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü canlı yayında açıkladı: Bazı illerde... |Video

Son dakika haberi... Koronavirüse karşı kurallara ne kadar uyuluyor? Virüs sıcak havada etkisini yitirir mi? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Futbol liglerinin geleceği ne olacak? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Koronavirüse karşı kurallara ne kadar uyuluyor? Virüs sıcak havada etkisini yitirir mi? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Futbol liglerinin geleceği ne olacak? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.



