Olgunlaşma enstitüleri 1 ayda 20 milyon maske üretti

Maske üretimine devam eden olgunlaşma enstitüleri hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 ayda 20 milyon maske ürettiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "İnsanımızın salgından korunması için gece gündüz demeden adeta bir fabrika hızında çalışan halk eğitim merkezlerimiz ve olgunlaşma enstitülerimiz 1 ay içinde 20 milyon maske üretti." ifadelerini kullandı.