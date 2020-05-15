Olgunlaşma enstitüleri 1 ayda 20 milyon maske üretti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, olgunlaşma enstitülerinin maske üretimi hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamada, 1 ayda 20 milyon maske ürettiğini bildirdi.
Maske üretimine devam eden olgunlaşma enstitüleri hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 ayda 20 milyon maske ürettiğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "İnsanımızın salgından korunması için gece gündüz demeden adeta bir fabrika hızında çalışan halk eğitim merkezlerimiz ve olgunlaşma enstitülerimiz 1 ay içinde 20 milyon maske üretti." ifadelerini kullandı.
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