15 Mayıs 2020, Cuma
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Olgunlaşma enstitüleri 1 ayda 20 milyon maske üretti

, olgunlaşma enstitülerinin hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamada, 1 ayda 20 milyon maske ürettiğini bildirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ 1 AYDA 20 MİLYON MASKE ÜRETTİ

Maske üretimine devam eden olgunlaşma enstitüleri hakkında açıklama yapan , 1 ayda 20 milyon maske ürettiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "İnsanımızın salgından korunması için gece gündüz demeden adeta bir fabrika hızında çalışan halk eğitim merkezlerimiz ve olgunlaşma enstitülerimiz 1 ay içinde 20 milyon maske üretti." ifadelerini kullandı.

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