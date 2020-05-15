15 Mayıs 2020, Cuma
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Bakirköy sahilinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çay ve nargile içtiler

Koronavirüsle mücadelede alınan bütün tedbirlere riayet edilmesine yönelik yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı. sahilinde vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020
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BAKİRKÖY SAHİLİNDE SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI! ÇAY VE NARGİLE İÇTİLER

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.

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