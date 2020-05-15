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12 yaşında direksiyon başına geçti… Hem yasağı deldi hem polisten kaçtı

'de bir çocuk, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen babasının arabasını habersiz aldı. Peşine düşen polisten kaçan çocuk, kaza yapınca yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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12 YAŞINDA DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ… HEM YASAĞI DELDİ HEM POLİSTEN KAÇTI

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Obruk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 12 yaşındaki B.D., ailesi uyurken 38 JB 546 plakalı otomobili alarak evden uzaklaştı.

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