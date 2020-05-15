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İstanbul’da otomobil akaryakıt istasyonundaki markete böyle daldı

'de D-100 Karayolu yan yol istikametinde dün saat 23.15 sıralarında lastiği patlayan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak içerisindeki markete girdi. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, otomobilin marketin içine girmesi ve markettekilerin paniği kameralara yansıdı.

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Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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34 HG 5332 plakalı aracı kullanan B.Ş. isimli sürücü Sefaköy mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilinin sağ ön lastiği patladı. Lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bir marketine girdi.

İstanbul’da otomobil akaryakıt istasyonundaki markete böyle daldı İSTANBUL’DA OTOMOBİL AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ MARKETE BÖYLE DALDI

YAKIT ALIMI DURDURULDU

sonrası istasyon çalışanları önce akaryakıt alımını durdurarak istasyonda önlem aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri istasyon çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de sürücüyü kontrol etti. Sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazada iş yerinde de hasar meydana geldi. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü, otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERALARDA

Lastiği patlayarak markete giren otomobilin kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde marketi dalan otomobilin etrafı yıktığı ve bazı müşterilerin etrafa kaçıştığı görülüyor. Ardından otomobilden çıkan sürücüye istasyon görevlilerinin yardıma koştuğu gözleniyor.

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