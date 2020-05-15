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İstanbul’da otomobil akaryakıt istasyonundaki markete böyle daldı
Küçükçekmece'de D-100 Karayolu yan yol Edirne istikametinde dün saat 23.15 sıralarında lastiği patlayan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak akaryakıt istasyonunun içerisindeki markete girdi. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, otomobilin marketin içine girmesi ve markettekilerin paniği kameralara yansıdı.