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Corona virüs şüphelisi çarşafları birleştirerek hastaneden kaçmaya çalıştı

’da korona virüs şüphesi nedeniyle hastanede gözetim altına tutulan uyruklu şahıs çarşafları birleştirerek hastaneden kaçmaya çalıştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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CORONA VİRÜS ŞÜPHELİSİ ÇARŞAFLARI BİRLEŞTİREREK HASTANEDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (Covid-19) şüphesi nedeniyle birkaç gündür gözetim altında tutulan uyruklu Cons Kri, hastaneden kaçmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Corona virüs şüphelisi çarşafları birleştirerek hastaneden kaçmaya çalıştı CORONA VİRÜS ŞÜPHELİSİ ÇARŞAFLARI BİRLEŞTİREREK HASTANEDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

İKİNCİ KATTA ASILI KALDI

Hastanenin 3. katında bir odada tedavi gören Kri, çarşafları birleştirerek pencereden kaçma teşebbüsünde bulundu. Kaçma girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs, çarşafların zemine kadar uzanmaması nedeniyle 2. katta asılı kaldı.

Çevredeki vatandaşların ve hastanede personellerinin fark etmesi üzerine hastane güvenliğine haber verildi. Güvenlik görevlileri tarafından asılı kaldığı camdan alınan şahıs, tekrar odasına getirilerek gözetim altına alındı.

Geçmişte bağımlılık tedavisi gördüğü ve psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen Gürcistan uyruklu şahıs için güvenlik önlemleri alındı.

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