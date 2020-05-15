15 Mayıs 2020, Cuma
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Mersin’de dolandırıcılar şüphelilerden birinin kolundaki dövmesinden yakalandı

 ilçesi 'nde kendisini polis olarak tanıtıp 80 yaşındaki kadının 50 bin TL'sini dolandıran 2 kişi, şüphelilerden birinin kolundaki dövme sayesinde yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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DOLANDIRICILARI DÖVME YAKALATTI!

Merkez ilçesi 'nde yaşayan T.K., kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Adına 20 adet GSM hattı çıkartıldığı ve suçlarda kullanıldığı yalanı ile kandırılan T.K., korkuya kapılarak, 50 bin TL değerindeki altını, poşet içerisinde şüphelilere verdi.

KAYITLAR İNCELENDİ

Durumdan şüphelenen T.K., polis merkezine giderek şikayette bulundu. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

TUTUKLANDILAR

Bir haftalık titiz çalışmanın ardından şüphelilerden birinin dövmesi dikkat çekti. Kimliği tespit edilen M.B. (20) ve F.L. (28) ikamet ettikleri 'da yakalandı. 'e getirilen şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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