Mersin’de dolandırıcılar şüphelilerden birinin kolundaki dövmesinden yakalandı

Merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan T.K., kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Adına 20 adet GSM hattı çıkartıldığı ve suçlarda kullanıldığı yalanı ile kandırılan T.K., korkuya kapılarak, 50 bin TL değerindeki altını, poşet içerisinde şüphelilere verdi.

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Durumdan şüphelenen T.K., polis merkezine giderek şikayette bulundu. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

TUTUKLANDILAR

Bir haftalık titiz çalışmanın ardından şüphelilerden birinin dövmesi dikkat çekti. Kimliği tespit edilen M.B. (20) ve F.L. (28) ikamet ettikleri Adana'da yakalandı. Mersin'e getirilen şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.