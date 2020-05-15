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‘Uzman çavuşum’ dedi, uzman sapık çıktı! Kadınların çıplak fotoğraflarını...

Kendisini uzman çavuş yalanıyla tanıtan , 42 kadının Facebook, Instagram ve e-mail hesabını ele geçirdi. Ulaştığı kadınların kiminden çıplak fotoğraf isteyen, kimisiyle zorla birlikte olan Özdemir, kadınlardan birinin dikkatiyle yakayı ele verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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‘UZMAN ÇAVUŞUM’ DEDİ, UZMAN SAPIK ÇIKTI!

'da üniversite okuyan M.S.'ye (25) 16 Eylül 2018'de lise arkadaşı S.B. adlı kişinin Facebook hesabı üzerinden mesaj geldi: "Senden hoşlanan birisi var. Kendisi kullanmadığı için benden rica etti. Facebook şifremi verdim, o seni arayacak" dedi. M.S. beklemeye başladı. Dakikalar sonra M.S., Messenger'ın sesli arama uygulaması üzerinden arandı. M.S. arayan kişiye kim olduğunu sordu. "Kimlerle yattığını biliyorum, sevgilin var mı" diye konuşan kişiye M.S. tepki gösterdi. "Senin kimlerle yatıp kalktığına dair videoları babana göndereceğim" diyen kişi S.B.'nin telefon rehberindeki bazı numaraları peşi sıra söylemeye başladı. M.S. korkuyla arayan kişiye, Facebook şifresini ve telefon numarasını verdi. Epilepsi hastası M.S. geçirdiği kriz sonrası S.B.'yi arayarak durumu anlattı. S.B. Facebook hesabının ele geçirildiğini söyledi.

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