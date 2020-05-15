15 Mayıs 2020, Cuma
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CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi yardımı şova çevirdi! 1 koliyi 8 kişi teslim etti

'da heyeti, ihtiyaç sahibine götürdüğü yardımı adeta şova çevirdi. 1 adet koliyi ev sahibine 8 kişi teslim etti. CHP İstanbul Milletvekili ve beraberindekilerden oluşan heyetin koliyi verdiği anlarda flaşlar patladı. CHP'nin yardımı şova çevirmesi tepkiyle karşılandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020
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CHP YARDIMI ŞOVA ÇEVİRDİ! 1 KOLİYİ 8 KİŞİ TESLİM ETTİ

nedeniyle evde kalan ihtiyaç sahiplerine dağıtma kararı alan , ekibi Sultanbeyli'de sahaya indi.

YARDIM ŞOVA DÖNÜŞTÜ

İhtiyaç sahibi bir aileye 1 adet koli yardımı yapıldı. Koliyi ev sahibine tam 8 kişi teslim etti. CHP Milletvekili ve beraberindekilerden oluşan heyetin koliyi verdiği anlarda flaşlar patladı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Her fırsatta Vefa Destek Grubu'nun çalışmalarını karalama girişiminde bulunup, sözde "Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek" parolasıyla sahaya inen CHP'lilerin bu görüntüyü vermesi, tepkiye neden oldu. Twitter kullanıcıları İlgezdi ve ekibinin 1 koliyi 8 kişi teslim edip fotoğraflar çekmesine "şov" yorumunda bulundu.

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