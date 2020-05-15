CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi yardımı şova çevirdi! 1 koliyi 8 kişi teslim etti
İstanbul'da CHP heyeti, ihtiyaç sahibine götürdüğü yardımı adeta şova çevirdi. 1 adet koliyi ev sahibine 8 kişi teslim etti. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyetin koliyi verdiği anlarda flaşlar patladı. CHP'nin yardımı şova çevirmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
Koronavirüs nedeniyle evde kalan ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtma kararı alan CHP, ekibi Sultanbeyli'de sahaya indi.
YARDIM ŞOVA DÖNÜŞTÜ
İhtiyaç sahibi bir aileye 1 adet koli yardımı yapıldı. Koliyi ev sahibine tam 8 kişi teslim etti. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyetin koliyi verdiği anlarda flaşlar patladı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Her fırsatta Vefa Destek Grubu'nun çalışmalarını karalama girişiminde bulunup, sözde "Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek" parolasıyla sahaya inen CHP'lilerin bu görüntüyü vermesi, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Twitter kullanıcıları İlgezdi ve ekibinin 1 koliyi 8 kişi teslim edip fotoğraflar çekmesine "şov" yorumunda bulundu.
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