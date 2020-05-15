15 Mayıs 2020, Cuma
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Bursa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada

’da gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi 1. Yeşim Sokak'ta iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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SİLAHLI KAVGA KAMERADA!

Para meselesi yüzünden husumetli olan iki grup, konuşmak için bir araya girdi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar silahlarını çekip, birbirlerine ateş etti.

Bursa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada BURSA'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA

HAYATA VEDA ETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden , K.A. ve M.F.Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ve Uludağ Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Muhammet Yaşar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

6 KİŞİYE ADLİYE SEVK EDİLDİ

M.F.Ş. müdahalesinin ardından taburcu edilirken, K.A.'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karışan M.F.Ş., R.B.(33), M.E.(27), S.B.(39), E.E.(24), K.E.'yi (23) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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