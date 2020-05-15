15 Mayıs 2020, Cuma
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Alev topuna döndü! LPG'li araç böyle yandı...

'in Edremit ilçesinde park halindeki bir araçta bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Yangın sırasında 'li aracın zaman zaman patlaması korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Araç kısa sürede alevlere teslim olarak kullanılamaz hale döndü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020
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ALEV TOPUNA DÖNDÜ! LPG'Lİ ARAÇ BÖYLE YANDI...

Edinilen bilgiye göre, Hekimzade Mahallesi Şehit Halit Serdar sokakta park halinde olan 10 ACR 935 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

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