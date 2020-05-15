Alev topuna döndü! LPG'li araç böyle yandı...
Balıkesir'in Edremit ilçesinde park halindeki bir araçta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sırasında LPG'li aracın zaman zaman patlaması korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Araç kısa sürede alevlere teslim olarak kullanılamaz hale döndü.
Edinilen bilgiye göre, Hekimzade Mahallesi Şehit Halit Serdar sokakta park halinde olan 10 ACR 935 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 12 yaşında direksiyon başına geçti… Hem yasağı deldi hem polisten kaçtı
- İmkansızlık mucit yaptı! Yaptıkları ağızları açık bıraktı
- İnanılmaz! İğne atsan yere düşmez
- İşte yaban hayatın gün yüzüne çıkan o anları!
- Bir anda alevler sardı!
- Koronayı yendi Recep dedesine mesaj gönderdi
- CHP yardımı şova çevirdi! 1 koliyi 8 kişi teslim etti
- Antalya'da 'Balon balığı' yiyen 3 kişi zehirlendi!
- Silahlı kavga kamerada!
- Et kombina tesisinde et rayları çöktü
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
- Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı
- Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi
- Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
- ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...
- ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...
- Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...
- CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu