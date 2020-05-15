15 Mayıs 2020, Cuma
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Aydın’da alev alan otomobile ilk müdahaleyi esnaf yaptı

İstasyon Caddesi'nde bugün saat 11.00 sıralarında seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobile, ilk müdahaleyi esnaf yaptı. Esnafın tüpleri ile müdahale ettiği alevler, itfaiyenin de gelmesiyle büyümeden söndürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020
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BİR ANDA ALEVLER SARDI!

, Mahmut Emer yönetimindeki 09 SK 649 plakalı otomobilin motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Bunun üzerine Emer, otomobili yolun sağına çekip, esnaftan yardım istedi.

ESNAF YARDIMA KOŞTU

Esnaf, alevlere tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

ELEKTRİK AKSAMINDAN KAYNAKLI…

Otomobilde maddi zarara neden olan yangının elektrik aksamından kaynaklandığı üzerinde durulduğu belirtildi.

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