15 Mayıs 2020, Cuma
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Antalya’da ilginç olay! 56 yıllık yolu kapatıp, tapu senedini tel örgüye astı!

Alanya ilçesinde 'nde yaşayan bir vatandaş, arsasından geçtiği gerekçesiyle 56 yıldır kullanılan yolu tel örgüyle kapattı. Tarihi bölge ve arazilerine giden yolun kapanmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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HALK ŞAŞTI KALDI! ÇİTLERE TAPU ASTI

'nde yaşayan bir vatandaş, 227 nolu ada üzerinde kendisine ait 12 parsel taşınmazın yol geçerek ihlal edildiği gerekçesiyle Alanya 1. Sulh Ceza Mahkemesine dava açtı. Vatandaşın davayı kazanmasının ardından bilirkişi eşliğinde yapılan ölçüm ve tespitlerden sonra yolun nereden kapanacağı belirlendi.

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