Antalya’da ilginç olay! 56 yıllık yolu kapatıp, tapu senedini tel örgüye astı!

Kargıcak Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, 227 nolu ada üzerinde kendisine ait 12 parsel taşınmazın yol geçerek ihlal edildiği gerekçesiyle Alanya 1. Sulh Ceza Mahkemesine dava açtı. Vatandaşın davayı kazanmasının ardından bilirkişi eşliğinde yapılan ölçüm ve tespitlerden sonra yolun nereden kapanacağı belirlendi.