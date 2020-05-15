İstanbul’da yasağa aldırış etmeyen gençler denize girdi
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki Albatros Sahili'nde gençler, koronavirüs yasağı rağmen denize girerek serinledi. Saat 15.00'i geçmesine rağmen çocukların, yüzmeye devam ettikleri görüldü.
İstanbul'da Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandırılmıştı. Ayrıca sahillerde yürümek, spor faaliyetleri yapmak ve balık tutmak yasaklandı.
SOLUĞU DENİZDE ALDILAR
Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş aralığındaki gençlerin, bugün 11.00-15.00 saatleri arasında hava almaları için kısıtlamaları kaldırıldı. Uzun bir aradan sonra dışarıya çıkan gençler, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte Büyükçekmece Albatros Sahili'nde serinlemek için denize girdi. Saat 15.00'i geçmesine rağmen çocukların, yüzmeye devam ettikleri görüldü.
"DENİZDE VİRÜS BULAŞMIYORMUŞ"
15 yaşındaki Bilal Öztürk, "Haberlerde izlediğime göre denizde virüs bulaşmıyormuş. Bizim de bugün izinli günümüzdü, biz de vaktimizi denizde geçirmek istedik. Ne yapalım? Park da yasak, buralar da yasak. Hava zaten 50 dereceye yakın, yandık. Biz de serinlemek için geldik buraya" ifadelerini kullandı.
Yasak olmasına rağmen neden denize giriyorsunuz? Sorusuna denize giren bir genç, önce "Bilsem neden gireyim?" Dedi. Ardından ise "Ben enayi değilim ki 3 bin lira ceza isteyeyim" şeklinde yanıt verdi.
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