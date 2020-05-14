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Van’da okula molotof atan ve 7 yıl ceza alan şahıs 7 yıl sonra yakalandı

’da, 7 yıl önce okula düzenlediği nedeniyle hakkında 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş cezası bulunan A.T., çalıştığı inşaatta polis operasyonuyla yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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OKULA MOLOTOFLA SALDIRMIŞTI! 7 YIL SONRA YAKALANDI

Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Gölü İlkokulu'na yönelik 2013 yılında düzenlendi.

ARANMAYA BAŞLANDI

Saldırıyla ilgili 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından kesinleşmiş 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla A.T. aranmaya başlandı.

İNŞAATTA ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bilgiler doğrultusunda, şüphelinin Hafiziye Mahallesi'ndeki inşaatta çalıştığını tespit etti.

TUTUKLANDI

Bunun üzerine inşaata operasyon düzenleyen polis ekipleri, A.T.'yi yakaladı. Adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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