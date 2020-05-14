Van’da okula molotof atan ve 7 yıl ceza alan şahıs 7 yıl sonra yakalandı
Van’da, 7 yıl önce okula düzenlediği molotoflu saldırı nedeniyle hakkında 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş cezası bulunan A.T., çalıştığı inşaatta polis operasyonuyla yakalandı.
Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Van Gölü İlkokulu'na yönelik 2013 yılında molotoflu saldırı düzenlendi.
ARANMAYA BAŞLANDI
Saldırıyla ilgili 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından kesinleşmiş 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla A.T. aranmaya başlandı.
İNŞAATTA ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bilgiler doğrultusunda, şüphelinin Hafiziye Mahallesi'ndeki inşaatta çalıştığını tespit etti.
TUTUKLANDI
Bunun üzerine inşaata operasyon düzenleyen polis ekipleri, A.T.'yi yakaladı. Adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Maske ve sosyal mesafe kuralları yok sayıldı
- Bilim Kurulu üyelerinden 65 yaş üstüne 'pazar' uyarısı
- Bilim Kurulu Üyesi böyle isyan etti!
- Nişan töreni yapılmıştı! Bedeli çok ağır oldu
- ÖSYM duyurdu: 2020 YKS kılavuzu güncellendi
- Eczacılar Günü kutlama mesajları
- MEB'den 500 bin öğretmene "fırsat"
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Bayramda...
- Ünlü tatlıcıda iğrenç görüntü! Fare...
- 12 yaşındaki çocuk kabusları oldu
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...
- CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- Son dakika: Zamlı sigara fiyatları açıklandı! Hangi sigaralara zam geldi? 14 Mayıs yeni sigara fiyat listesi
- Eczacılar Günü kutlama mesajları: En güzel 14 Mayıs Eczacılar Günü ile ilgili sözler ve mesajlar
- e Bordro sorgulama: 2020 Mayıs ayı maaş bordroları yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti
- 14 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimlerinde sürpriz ürünler! İşte güncel katalog...
- A101 14 Mayıs kataloğunda Xiaomi Redmi 8 dikkat çekiyor! A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ödemeler başladı! 1000 TL pandemi parası nereye yatıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Uçaklar ne zaman sefere başlayacak? İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Kırmızı listede yer alıyor! Koparana 73.747 TL ceza! Tüylü Çan Çiçeği faydaları nedir? Nerelerde yetişiyor?
- Diyanet: Zekat ve fitre ne zaman, kimlere verilir? Zekat hesaplama nasıl yapılır? 2020 Fitre miktarı kaç TL?
- Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte beklenen o tarih...