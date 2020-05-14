14 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Yaşam Haberleri Konya’da 6 ayda 100 hırsızlık olayına karışan 12 yaşındaki çocuk esnafın kabusu oldu

Konya’da 6 ayda 100 hırsızlık olayına karışan 12 yaşındaki çocuk esnafın kabusu oldu

'da son 6 ayda 100 hırsızlık olayına karışan ve polis tarafından yakalanan T.T. isimli , sevk edildiği adliyeden, şartı getirilerek serbest bırakıldı. Bölgedeki esnaflar ise, "Polis yakalıyor, ancak serbest kalıyor. Bizim canımız yandı başka arkadaşlarımızın canı yanmasın. Bu çocuğa bir çare bulunsun." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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12 YAŞINDAKİ ÇOCUK KABUSLARI OLDU

'da polis, çok sayıda iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı. Şüphelinin poliste kaydı olan T.T. olduğu tespit edildi. T.T.'nin, koronavirüs tedbilrleri kapsamındaki, 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen ramazan ayında, 20 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlendi.

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