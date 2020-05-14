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Takside gasp dehşeti! Anbean kayıt altına alındı...

'de bir taksiye müşteri gibi binen gaspçı, bıçak tehdidi ile sürücünün cebindeki paraları alarak kaçtı. O anlar taksinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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TAKSİDE GASP DEHŞETİ! ANBEAN KAYIT ALTINA ALINDI...

'de taksi şoförünü durduran yüzünde salgını nedeniyle kullanılan maske bulunan bir kişi arka koltuğa oturarak gitmek istediği yeri söyledikten sonra cebinden bıçak çıkardı.

Taksi şoförü Yılmaz Kasap'ın boynuna bıçağı dayayan kimliği belirlenemeyen soyguncu tüm paraların kendisine verilmesini istedi. Kasap, çaresiz cebindeki 600 lirayı çıkarıp verirken, arka koltukta oturan kişi aracın durdurulmasını istedi.

Takside gasp dehşeti! Anbean kayıt altına alındı... TAKSİDE GASP DEHŞETİ! ANBEAN KAYIT ALTINA ALINDI...

İNCELEME BAŞLATILDI

Taksi şoförü aracı durdurunca gaspçı kapıyı açarak hızla uzaklaştı. Bir süre olayın şokunu üzerinden atamayan taksi şoförü daha sonra polisi arayarak yardım istedi.

Polis, araçtaki kameralar tarafından saniye saniye görüntülenen soygun anını inceleyerek soyguncuyu tespit ederek yakalamak için çalışmalara başladı.

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