14 Mayıs 2020, Perşembe
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Bursa'da sokağa çıkma yasağı öncesi çarşı ve pazarda tehlikeli kalabalık

’da, sokağa çıkma yasağına 2 gün kala halk, ve pazara akın etti. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için pazara gidenlerin sosyal mesafeyi korumaması dikkat çekti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2020
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TEHLİKELİ KALABALIK! ÇARŞI VE PAZAR DOLDU TAŞTI

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, 14 büyükşehir ve 'ta, Cuma günü saat 24.00'ten itibaren geçerli olacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ÇARŞI PAZAR DOLDU TAŞTI

'da, yasağa günler kala evlerindeki temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, ve pazarları doldurdu.

KURALLARA UYMADILAR

Tarihi , Cumhuriyet Caddesi ve Tuzpazarı'nda oluşturanların kuralına uymadığı gözlendi. Maskesiz olarak pazara gelenler ise polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

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