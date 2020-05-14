Bursa'da sokağa çıkma yasağı öncesi çarşı ve pazarda tehlikeli kalabalık

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta, Cuma günü saat 24.00'ten itibaren geçerli olacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ÇARŞI PAZAR DOLDU TAŞTI

Bursa'da, yasağa günler kala evlerindeki temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, çarşı ve pazarları doldurdu.

KURALLARA UYMADILAR

Tarihi Kapalı Çarşı, Cumhuriyet Caddesi ve Tuzpazarı'nda yoğunluk oluşturanların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Maskesiz olarak pazara gelenler ise polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.