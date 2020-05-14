Tekirdağ'da eve kumar baskını! Merdiven boşluğunda saklanırken yakalandılar

Çerkezköy'ün İstasyon Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

MERDİVEN BOŞLUĞUNDA 4 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda, evde kumar oynadıkları tespit edilen ev sahibi S.K. ile merdiven boşluğuna saklanan 4 kişi yakalandı.

16 BİN LİRA CEZA

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan kişilere toplam 16 bin lira ceza uygulandı.