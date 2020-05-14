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Tekirdağ'da eve kumar baskını! Merdiven boşluğunda saklanırken yakalandılar

ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek evde oynarken yakalanan 5 kişiye 16 bin lira ceza uygulandı. Ev sahibi S.K. ile merdiven boşluğuna saklanan 4 kişi yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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KUMAR BASKINI! BU HALDE YAKALANDILAR

'ün İstasyon Mahallesi'nde bir evde oynatıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

MERDİVEN BOŞLUĞUNDA 4 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda, evde kumar oynadıkları tespit edilen ev sahibi S.K. ile merdiven boşluğuna saklanan 4 kişi yakalandı.

16 BİN LİRA CEZA

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan kişilere toplam 16 bin lira ceza uygulandı.

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