Tekirdağ'da eve kumar baskını! Merdiven boşluğunda saklanırken yakalandılar
Çerkezköy ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 16 bin lira ceza uygulandı. Ev sahibi S.K. ile merdiven boşluğuna saklanan 4 kişi yakalandı.
Çerkezköy'ün İstasyon Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi.
MERDİVEN BOŞLUĞUNDA 4 KİŞİ YAKALANDI
Operasyonda, evde kumar oynadıkları tespit edilen ev sahibi S.K. ile merdiven boşluğuna saklanan 4 kişi yakalandı.
16 BİN LİRA CEZA
Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan kişilere toplam 16 bin lira ceza uygulandı.
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