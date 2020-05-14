Son dakika: Sultangazi'de köpeklerin arasında kalan kadın dehşet anlarını anlattı

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde yaşayanlar, son haftalarda artan köpek saldırılarından dolayı endişeli.

Başıboş sokak köpekleri geçen Çarşamba sabah saat 07.00 sıralarında işe giden bir kadına saldırdı. İşe gitmek için evden çıkan bir kadın, yaklaşık 20 metre yürüdükten sonra 2868 Sokak'ta başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Bir süre koşarak köpeklerden kaçmaya çalışan kadın köpeklerin pantolonunun paçasından tutmasıyla yere düştü. Çığlık atarak yardım isteyen kadının imdadına vatandaşlar koştu.

Köpekleri kovalayan vatandaşlar kadını kurtardı.

"KORKMADIĞIM İÇİN KAÇMADIM ÜSTÜME SALDIRDI"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan kadın, "Sabah işime gidiyordum. Bir anda karşıma çıktı. Köpeklerden normalde korkmuyorum. Korkmadığım için kaçmadım. Üstüme saldırdı. Pantolonumun paçasından tuttu, yere düştüm. Yere düşünce elimde hafif yaralandı. Direk yüzüstü yere düştüm zaten. Allah'tan paçamdan tuttu. Yoksa bacağımı ısırabilirdi" dedi.

"BACAĞINA YAPIŞMIŞTI"

Mahalle sakini Himmet Demircan, "Sabah saatlerinde bir kadın sesi duydum. Camdan baktım bir kadın köpek saldırısına uğruyordu. Kadının bacağına yapışmış, silkeliyordu. Ben camdan ne kadar sesle müdahale etsem de kadın aynı şekilde çırpınıyordu. 3-4 tane köpek vardı. Bu durum daha önce de meydana gelmişti. Bire bir şahit oldum. Ben çok üzüldüm. 4-5 tane böyle olaya şahit oldum. Yetkililere iletmeme rağmen sonuç alamadım" diye konuştu..Mahalle sakini Himmet Demircan, "Sabah saatlerinde bir kadın sesi duydum. Camdan baktım bir kadın köpek saldırısına uğruyordu. Kadının bacağına yapışmış, silkeliyordu. Ben camdan ne kadar sesle müdahale etsem de kadın aynı şekilde çırpınıyordu. 3-4 tane köpek vardı. Bu durum daha önce de meydana gelmişti. Bire bir şahit oldum. Ben çok üzüldüm. 4-5 tane böyle olaya şahit oldum. Yetkililere iletmeme rağmen sonuç alamadım" diye konuştu.