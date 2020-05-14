14 Mayıs 2020, Perşembe
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Kayseri'de maske takma zorunluluğu getirildi

Koronavirüsle mücadele kapsamında Valiliği alınan yeni kararları açıkladı. Kayseri'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında özel ve kamu ortaklı tüm kurumlar ile çarşı ve fabrikalarda maske takma zorunluluğu getirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2020
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KAYSERİ'DE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel ve kamu ortaklı tüm kurumlar ile çarşı ve fabrikalarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Kurulu toplanarak, aldığı yeni karaları paylaştı.

Kurul, Hunat, Yeraltı, Kazancılar ve ile yeraltı geçitlerinde faaliyet gösteren tüm iş yerlerinde çalışan esnafın maske takarak çalışmasına, iş yerlerine maskesiz müşteri alınmamasına ve bu tip mekanların tamamında maskesiz dolaşılmamasına karar verdi.

Toplantıda, özel ve kamu ortaklı tüm kurum ve kuruluşlarda çalışanların ve buradan hizmet alanlar ile Organize Sanayi Bölgelerinde ve Serbest Bölgedeki fabrikalar, Toptancılar Sitesi, Sebze Hali'ndeki iş yerlerinde çalışanların ve buradan hizmet alanların ağzı ve burnu örtecek şekilde doğru maske kullanmaları, maske takmadan bu mekanlarda bulunmamaları kararlaştırıldı.

Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise 'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına karar verildi.

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