14 Mayıs 2020, Perşembe
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Hatay’da çatıda başlayan yangın yazlık evi sardı

Arsuz ilçesinde bulunan yazlık sitedeki evde çatıda başlayan , kısa sürede binayı sardı. Alevler, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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YAZLIK EV ALEVLERE TESLİM OLDU!

Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan yazlık sitedeki evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Çatıda başlayan yangın, boş olan evi kısa sürede sardı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

İhbarla gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Alevler, itfaiye görevlilerince diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Hasar gören evdeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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