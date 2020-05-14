Muğla’da otellerde sosyal mesafe kuralına uygunluk metreyle ölçüldü
Bodrum'da otellerde haziran ayında açılacak sezon öncesi çalışmalar hızlandı. Koranavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında otellerdeki ortak kullanım alanları metre ile ölçülerek sosyal mesafe kurallarına göre ayarlandı.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının en çok etkilediği sektörler arasında yer alan turizmde yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, turizm sezonunun haziran başında açılacağını açıklamasının ardından Bodrum'daki otellerde de çalışmalar hız kazandı.
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