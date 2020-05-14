Muğla’da otellerde sosyal mesafe kuralına uygunluk metreyle ölçüldü

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının en çok etkilediği sektörler arasında yer alan turizmde yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, turizm sezonunun haziran başında açılacağını açıklamasının ardından Bodrum'daki otellerde de çalışmalar hız kazandı.