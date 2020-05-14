14 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da otellerde sosyal mesafe kuralına uygunluk metreyle ölçüldü

Muğla’da otellerde sosyal mesafe kuralına uygunluk metreyle ölçüldü

'da otellerde haziran ayında açılacak sezon öncesi çalışmalar hızlandı. Koranavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında otellerdeki ortak kullanım alanları metre ile ölçülerek kurallarına göre ayarlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
ABONE OL
GÜNLER KALDI! METREYLE ÖLÇTÜ

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip (Covid-19) salgınının en çok etkilediği sektörler arasında yer alan turizmde heyecanı yaşanıyor. Kültür ve 'un, sezonunun haziran başında açılacağını açıklamasının ardından 'daki otellerde de çalışmalar hız kazandı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA