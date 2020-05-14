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Manisa’da komşularının traktörünün altında kalan Alime Naz, öldü

Alaşehir ilçesinde, dün saat 20.00 sıralarında Killik Mahallesi'nde komşularının traktörünün altında kalan 2.5 yaşındaki Toprak, yaşamını yitirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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KÜÇÜK ALİME'YE ACI VEDA!

İddiaya göre, üzüm bağından dönen (40), 45 RL 791 plakalı traktörüne takılı olan ilaç makinesinin çıkarılması için komşusu 'tan yardım istedi. Toprak, zirai ilaç makinesinin çıkarılması için komşusuna yardım etti.

TRATÖRÜN ALTINDA KALDI

Makine çıkarılırken Mehmet Kara'nın traktörle hareket ettiği sırada aracın büyük tekerleğinin önüne gelen Hüseyin Toprak'ın 2.5 yaşındaki kızı Toprak, traktörün altında kaldı.

HAYATA VEDA ETTİ

Baba ve traktör sürücüsü, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen küçük Alime Naz yaşamını yitirdi.

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