Manisa’da komşularının traktörünün altında kalan Alime Naz, öldü
Alaşehir ilçesinde, dün saat 20.00 sıralarında Killik Mahallesi'nde komşularının traktörünün altında kalan 2.5 yaşındaki Alime Naz Toprak, yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, üzüm bağından dönen Mehmet Kara (40), 45 RL 791 plakalı traktörüne takılı olan ilaç makinesinin çıkarılması için komşusu Hüseyin Toprak'tan yardım istedi. Toprak, zirai ilaç makinesinin çıkarılması için komşusuna yardım etti.
TRATÖRÜN ALTINDA KALDI
Makine çıkarılırken Mehmet Kara'nın traktörle hareket ettiği sırada aracın büyük tekerleğinin önüne gelen Hüseyin Toprak'ın 2.5 yaşındaki kızı Alime Naz Toprak, traktörün altında kaldı.
HAYATA VEDA ETTİ
Baba ve traktör sürücüsü, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen küçük Alime Naz yaşamını yitirdi.
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