14 Mayıs 2020, Perşembe
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Kastamonu'da maskesiz dolaşmak yasalandı

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmak zorunlu hale geldi. yapılan açıklamada, kararları hakkında bilgi verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2020
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O İLDE MASKESİZ DOLAŞMAK YASALANDI

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmak zorunlu hale geldi.

yapılan açıklamada, kararları hakkında bilgi verildi.

Maske takmanın önemi vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cadde ve sokaklarla halkın toplu bulunduğu yerlerde, iş yerleri ve bunların önlerinde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Bu alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesi zorunludur."

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