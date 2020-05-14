14 Mayıs 2020, Perşembe
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar artıyor | 14 Mayıs 2020 hava durumu

günü için 'den son dakika uyarısı geldi. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. ile 'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 14 Mayıs 2020 Perşembe hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi: 14.05.2020
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METEOROLOJİ AÇIKLADI! SICAKLIKLAR ARTIYOR...

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. ile 'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimler ile 'de 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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