Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar artıyor | 14 Mayıs 2020 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimler ile Doğu Akdeniz'de 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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