Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar artıyor | 14 Mayıs 2020 hava durumu
14 Mayıs 2020 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 14 Mayıs 2020 Perşembe hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimler ile Doğu Akdeniz'de 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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