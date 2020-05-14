Bursa’da bağ evine giren hırsız suçüstü yakalandı
Bursa’da gelen ihbar üzerine operasyon yapan polis ekipleri, bağ evinden hırsızlık yapan 31 yaşındaki U.U. isimli şahsı çaldığı malzemelerle birlikte yakaladı.
Hırsızlık olayı, İznik ilçesindeki Selçuk Mahallesi'nde bulunan bağ evinde, bugün öğle saatlerinde yaşandı. Bağ evine bir kişinin girdiğini gören vatandaşlar, polisi aradı.
GÖZALTINA ALINDI
Adrese gelen polis ekipleri, bağ evine hırsızlık için giren U.U.'yu çaldığı malzemeler ile yakaladı. U.U., gözaltına alındı.
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