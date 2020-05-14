14 Mayıs 2020, Perşembe
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Bursa’da bağ evine giren hırsız suçüstü yakalandı

’da gelen ihbar üzerine operasyon yapan ekipleri, bağ evinden hırsızlık yapan 31 yaşındaki U.U. isimli şahsı çaldığı malzemelerle birlikte yakaladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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BAĞ EVİ FARESİNE SUÇÜSTÜ!

Hırsızlık olayı, İznik ilçesindeki Selçuk Mahallesi'nde bulunan bağ evinde, bugün öğle saatlerinde yaşandı. Bağ evine bir kişinin girdiğini gören vatandaşlar, polisi aradı.

GÖZALTINA ALINDI

Adrese gelen ekipleri, bağ evine hırsızlık için giren U.U.'yu çaldığı malzemeler ile yakaladı. U.U., .

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