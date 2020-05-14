Haber spikeri depreme canlı yayında yakalandı! O anlar anbean kaydedildi
Isparta'da dün akşam meydana gelen 2.7 büyüklüğünde depreme yerel televizyon stüdyosunda canlı yayında haber sunarken yakalanan spiker Mustafa Korkmaz'ın yaşadıkları anbean ekrana yansıdı.
Isparta'da dün akşam saatlerinde merkez üssü Isparta olan 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.7 kilometre derinlikte, saat 19.26'da kayıtlara geçen deprem sırasında kentin yerel televizyonu Kanal 32'de canlı yayında haberleri sunan spiker Mustafa Korkmaz korkulu anlar yaşadı.
O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ
Haber okumayı bir anda kesen ve yerinden kalkan spiker Korkmaz'ın besmele çektiği duyuldu. Spiker Mustafa Korkmaz'ın deprem anında yaşadıkları kamera tarafından anbean kaydedildi.
"BİRAZ DAHA SÜRSE"
Olaydan sonra açıklama yapan Mustafa Korkmaz, "Ne yalan söyleyeyim bayağı korktum. Biraz daha sürse neredeyse hatim indirecektim. Yayında depreme yakalanmak böyle bir şeymiş. Kazasız belasız atlattık buna şükrediyorum. 2020 yılı felaketler yılı olarak tarihe geçecek" dedi.
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