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Gezi Parkı'nda küçük kıza sözlü taciz! Polis 3 kişiyi gözaltına aldı

, 'nda dün saat 14.00 sıralarında 12 yaşındaki kız, annesiyle geldiği 'nda bisikletle gezerken 3 kişinin sözlü tacizine uğradı. Küçük kızı, şüphelilerden biri kolundan tutarak eve götürmek istedi. annesinin yanına koşarken 3 , ve bekçiler tarafından gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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İĞRENÇ OLAY! KÜÇÜK KIZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

14 yaş ve altı için sokağa çıkma serbestliğinden yararlanarak annesi F.Ş. ile 'na gelen 12 yaşındaki kızı H.Ş. annesinden izin alarak komşularından aldıkları bisiklet ile park içinde gezmeye başladı.

SÖZLÜ TACİZ

Yorulan H.Ş., bisikleti elinde sürerek annesinin yanına dönerken, iddiaya göre önüne çıkan 3 kişinin sözlü tacizine uğradı. İddiaya göre tacizcilerden biri H.Ş'yi kolundan tutarak evine götürmek istedi.

EVE GÖTÜRMEK İSTEDİ

Korku içinde çığlıklar atarak kaçan H.Ş, koşarak annesinin yanına geldi. İhbar üzerine anında harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ve bekçiler Gezi Park'ının hemen karşısındaki çocuk parkında 3 kişiyi yakaladı.

KÜÇÜK KIZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

H.Ş, yakalanan şüphelileri teşhis ederken gözyaşlarına boğuldu. Anne, F.Ş kızını ettiği iddia edilen kişilere elleriyle vurarak, tepki gösterdi. H.Ş'yi bir polis memuru ve annesi sakinleştirmeye çalıştı. Kelepçe takılarak gözaltına alındıktan sonra götürülen A.K., M.A. ve İ.A.'nın kırmızı ışıklarda duran araçlardaki sürücülere mendil satmaya çalışıp cam silen kişiler olduğu, uyuşturucu kullanmak ve hırsızlıktan suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Anne F.Ş ve kızı polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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