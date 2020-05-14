14 Mayıs 2020, Perşembe
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Bingöl’de terör örgütü PKK'ya ait 8 katlı sığınak imha edildi

Valiliği, bölücü terör örgütü ’ya yönelik yapılan operasyonda 8 katlı sığınağın bulunarak imha edildiğini, içinde silah, mühimmat, doküman ve uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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Bingöl Valiliği'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 11 Mayıs 2020 – 13 Mayıs 2020 tarihleri arasında Bingöl İli Genç İlçesi Sağgöze Köyü kırsalında icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan (8) katlı sığınak içerisinde silah, mühimmat malzemesi, doküman, yaşam malzemesi, ve (90) kg toz esrar, aynı bölgede devam eden operasyonlar neticesinde faklı bir noktada (2) dönüm tarla içerisinde de (210.000) kök hint kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan (8) katlı sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

1 Adet G3 Piyade Tüfeği,

1 Adet Mauser Tüfek,

73 Adet 12.7 mm Uçaksavar Mühimmatı,

2 Adet 81 mm'lik Havan Mühimmatı,

90 Kg Toz Esrar

210.000 Kök Hint Keneviri,

15 Küçük Tüp,

3 Adet Boş Büyük Tüp,

2 Adet Örgütsel Doküman,

Çok Sayıda Gıda ve Yaşam Malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir."

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