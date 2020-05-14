Bingöl’de terör örgütü PKK'ya ait 8 katlı sığınak imha edildi
Bingöl Valiliği, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda 8 katlı sığınağın bulunarak imha edildiğini, içinde silah, mühimmat, doküman ve uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini bildirdi.
Bingöl Valiliği'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 11 Mayıs 2020 – 13 Mayıs 2020 tarihleri arasında Bingöl İli Genç İlçesi Sağgöze Köyü kırsalında icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan (8) katlı sığınak içerisinde silah, mühimmat malzemesi, doküman, yaşam malzemesi, ve (90) kg toz esrar, aynı bölgede devam eden operasyonlar neticesinde faklı bir noktada (2) dönüm tarla içerisinde de (210.000) kök hint kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan (8) katlı sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir.
ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER
1 Adet G3 Piyade Tüfeği,
1 Adet Mauser Tüfek,
73 Adet 12.7 mm Uçaksavar Mühimmatı,
2 Adet 81 mm'lik Havan Mühimmatı,
90 Kg Toz Esrar
210.000 Kök Hint Keneviri,
15 Adet Boş Küçük Tüp,
3 Adet Boş Büyük Tüp,
2 Adet Örgütsel Doküman,
Çok Sayıda Gıda ve Yaşam Malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir."
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- O ilimizde toplu bayramlaşma yasaklandı
- Sosyal medya onu konuşuyor
- Acı tesadüf! Korona olduklarını öğrendiler
- Kurtarma uçuşuyla yurda dönen Eren: Tüm yetkililere teşekkür ediyorum
- Çatıdan giren yılanlar evi talan etti...
- Kaçak villası yıkılınca... Yılmaz Özdil bunalıma girip izne çıktı!
- Güzel oyuncu tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı
- Sahurda çay tüketenler dikkat!
- O illerde bu noktalar riskli! Sakın gitmeyin
- Kombide sincap avı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...
- Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...
- CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- Son dakika: Zamlı sigara fiyatları açıklandı! Hangi sigaralara zam geldi? 14 Mayıs yeni sigara fiyat listesi
- Eczacılar Günü kutlama mesajları: En güzel 14 Mayıs Eczacılar Günü ile ilgili sözler ve mesajlar
- e Bordro sorgulama: 2020 Mayıs ayı maaş bordroları yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti
- 14 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimlerinde sürpriz ürünler! İşte güncel katalog...
- A101 14 Mayıs kataloğunda Xiaomi Redmi 8 dikkat çekiyor! A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ödemeler başladı! 1000 TL pandemi parası nereye yatıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Uçaklar ne zaman sefere başlayacak? İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Kırmızı listede yer alıyor! Koparana 73.747 TL ceza! Tüylü Çan Çiçeği faydaları nedir? Nerelerde yetişiyor?
- Diyanet: Zekat ve fitre ne zaman, kimlere verilir? Zekat hesaplama nasıl yapılır? 2020 Fitre miktarı kaç TL?