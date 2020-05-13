13 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tokat'ta evde kumar oynayan 24 kişiye 105 bin lira ceza

Tokat'ta evde kumar oynayan 24 kişiye 105 bin lira ceza

'ın ilçesinde bir evde oynayan 24 kişiye toplamda 105 bin lira cezası kesildi. Bir kişi kaçmak isterken balkondan atlayınca yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2020
ABONE OL
BU KARENİN BEDELİ 105 BİN LİRA!

İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri, ilçesine bağlı Dutlupınar Mahallesi Postane Sokak'ta C.D.'ye ait evde oynatıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler dün gece saatlerinde eve operasyon düzenledi.

BALKONDAN ATLADI

Polisin geldiğini gören F.K. binanın 2'nci katında bulunan balkondan atlamak isterken yaralandı. F.K. Zile Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Evde kumar oynadığı tespit edilen 24 kişi, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Bu kişilere sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplamda 105 bin lira cezası uygulandı. Kumar oynatan ev sahibi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA