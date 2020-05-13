Tokat'ta evde kumar oynayan 24 kişiye 105 bin lira ceza
Tokat'ın Zile ilçesinde bir evde kumar oynayan 24 kişiye toplamda 105 bin lira para cezası kesildi. Bir kişi kaçmak isterken balkondan atlayınca yaralandı.
İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri, Zile ilçesine bağlı Dutlupınar Mahallesi Postane Sokak'ta C.D.'ye ait evde kumar oynatıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler dün gece saatlerinde eve operasyon düzenledi.
BALKONDAN ATLADI
Polisin geldiğini gören F.K. binanın 2'nci katında bulunan balkondan atlamak isterken yaralandı. F.K. Zile Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Evde kumar oynadığı tespit edilen 24 kişi, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Bu kişilere sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplamda 105 bin lira para cezası uygulandı. Kumar oynatan ev sahibi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.
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