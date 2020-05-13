Kuveyt'ten getirilen vatandaşların 36'sında koronavirüs çıktı
Kuveyt'ten, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilerek Tokat'ta karantinaya alınan vatandaşlardan 36'sında koronavirüs tespit edildi.
Kuveyt'ten 5 gün önce getirilen 291 Türk vatandaşının, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mehmet Emin Tokadi ve Aydoğan Aydın Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.
SONUÇ POZİTİF ÇIKTI
Sağlık görevlilerince Covid-19 testi uygulanan vatandaşlardan 36'sının testi pozitif çıktı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Koronavirüs tanısı konan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerince Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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