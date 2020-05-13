13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Kuveyt'ten getirilen vatandaşların 36'sında koronavirüs çıktı

'ten, yeni tip salgını nedeniyle 'ye getirilerek 'ta karantinaya alınan vatandaşlardan 36'sında koronavirüs tespit edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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KUVEYT'TEN GETİRİLMİŞLERDİ! 36 KİŞİNİN...

'ten 5 gün önce getirilen 291 Türk vatandaşının, Gençlik ve bağlı Mehmet Emin Tokadi ve Aydoğan Aydın Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

SONUÇ POZİTİF ÇIKTI

Sağlık görevlilerince -19 testi uygulanan vatandaşlardan 36'sının testi pozitif çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

tanısı konan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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