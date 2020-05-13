13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Şanlıurfa'da 1 milyon 500 bin kaçak makaron ve 425 kilogram tütün ele geçirildi

'nın Siverek ilçesinde bir minibüse düzenlenen operasyonda 1 milyon 500 bin kaçak ve 425 kilogram ele geçirildi. Minibüsteki iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 13.05.2020
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ŞANLIURFA'DA ELE GEÇİRİLDİ
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılık olaylarıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede durumundan şüphelendiği bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, kaçak olduğu tespit edilen 1 milyon 500 bin ve 425 kilogram kıyılmış bulundu.

Minibüsteki iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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