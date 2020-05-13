Şanlıurfa'da 1 milyon 500 bin kaçak makaron ve 425 kilogram tütün ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir minibüse düzenlenen operasyonda 1 milyon 500 bin kaçak makaron ve 425 kilogram tütün ele geçirildi. Minibüsteki iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılık olaylarıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede durumundan şüphelendiği bir minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada, kaçak olduğu tespit edilen 1 milyon 500 bin makaron ve 425 kilogram kıyılmış tütün bulundu.
Minibüsteki iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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