Şehit babası Sabri Teke, oğlunun şehit düştüğü kazaya sebep olan sürücünün tahliyesine tepki gösterdi
Konya'da geçirdiği kaza sonucu şehit olan polis memuru Ali Teke'nin babası Sabri Teke, alkollü sürücü Muhammet Ali Toraman'ın yeniden görülen davada 10 yıl olan cezasının 8 yıla düşürülüp tahliye edilmesine tepki gösterdi. Şehit babası Sabrı Teke, ''Benim oğlum vatanına, milletine 14 yıl hizmet etsin. Sarhoşun biri gelip oğlumu bizden alsın. 1 yıl sonra da elini kolunu sallayarak dışarı çıksın. Böyle adalet olur mu? Biz adalet istiyoruz." dedi.
Kaza, 8 Aralık 2018'de merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi Karakayış Kavşağı'nda meydana geldi. Ölüm vakasına giden polis memuru Yaşar Orman'ın (38) kullandığı 42 DIB 73 plakalı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin bulunduğu minibüse, Muhammet Ali Toraman (27) yönetimindeki 42 FKG 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüste evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ali Teke (37) şehit olurken, ekip arkadaşları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz (43) ile otomobil sürücüsü Muhammet Ali Toraman ve yanında bulunan Muazzez Y. (32) yaralandı. Otomobil sürücüsü Toraman, Konya Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 22 Aralık günü çıkarıldığı 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Irak'a hava operasyonu!
- Yeni Çamlıca kulesinde yangın
- Başkan Erdoğan talimatı verdi! AVM'ler, düğün ve nikah salonları...
- Başkan Erdoğan imzayı attı! 4 il için talimat...
- BİM'de bu hafta! İşte aktüel ürünler...
- Felaket! Fabrikada kazan patladı
- Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Bakan Koca'da...
- İyileşenlerin sayısı 1 milyon 600 bini geçti!
- Muhalif erkek dövünce kadına şiddet olmuyor mu?
- "Berber salonlarından muhabbeti uzatmayın"
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta teknoloji, züccaciye, bebek ürünleri dikkat çekiyor
- BİM'de 1 TB taşınabilir Harddisk dikkat çekiyor! 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? 13. sezon özellikleri açıklandı mı?
- Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihi ne zaman?
- Son dakika: Otobüs firmaları çalışıyor mu? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- YKS'de son durum: YKS sınav yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınavı ne zaman?
- Son dakika: PTT'den personeline 2 bin TL destek
- Son dakika: Deprem mi oldu? 12 Mayıs Türkiye son depremler listesi! Deprem kaç şiddetinde oldu? (AFAD, Kandilli)
- Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı genelgesi
- Koronavirüs aşısı son durum nedir? DSÖ'den flaş corona virüs aşısı açıklaması! Korona aşısı bulundu mu?
- Son dakika: İl il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs Türkiye'de kaç kişi öldü? 12 Mayıs corona tablosu
- Düşük faiz oranı müjdesi! 2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları! İşte markaların sıfır araba fiyatları