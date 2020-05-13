Şehit babası Sabri Teke, oğlunun şehit düştüğü kazaya sebep olan sürücünün tahliyesine tepki gösterdi

Kaza, 8 Aralık 2018'de merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi Karakayış Kavşağı'nda meydana geldi. Ölüm vakasına giden polis memuru Yaşar Orman'ın (38) kullandığı 42 DIB 73 plakalı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin bulunduğu minibüse, Muhammet Ali Toraman (27) yönetimindeki 42 FKG 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüste evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ali Teke (37) şehit olurken, ekip arkadaşları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz (43) ile otomobil sürücüsü Muhammet Ali Toraman ve yanında bulunan Muazzez Y. (32) yaralandı. Otomobil sürücüsü Toraman, Konya Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 22 Aralık günü çıkarıldığı 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.