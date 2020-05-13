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Şehit babası Sabri Teke, oğlunun şehit düştüğü kazaya sebep olan sürücünün tahliyesine tepki gösterdi

'da geçirdiği sonucu şehit olan polis memuru Teke'nin babası , alkollü sürücü 'ın yeniden görülen davada 10 yıl olan cezasının 8 yıla düşürülüp tahliye edilmesine tepki gösterdi. Şehit babası Sabrı Teke, ''Benim oğlum vatanına, milletine 14 yıl hizmet etsin. Sarhoşun biri gelip oğlumu bizden alsın. 1 yıl sonra da elini kolunu sallayarak dışarı çıksın. Böyle adalet olur mu? Biz adalet istiyoruz." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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O SÜRÜCÜYE TAHLİYE! ŞEHİT BABASINDAN TEPKİ

, 8 Aralık 2018'de merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi Karakayış Kavşağı'nda meydana geldi. Ölüm vakasına giden polis memuru 'ın (38) kullandığı 42 DIB 73 plakalı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin bulunduğu minibüse, Muhammet Toraman (27) yönetimindeki 42 FKG 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüste evli ve 2 çocuk babası polis memuru (37) şehit olurken, ekip arkadaşları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz (43) ile otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Muazzez Y. (32) yaralandı. Otomobil sürücüsü Toraman, Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 22 Aralık günü çıkarıldığı 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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