13 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Yeni Çamlıca kulesinde yangın

Son dakika: Yeni Çamlıca kulesinde yangın

Son dakika haberi... kulesinde çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuleden duman yükseldiği görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
ABONE OL
YENİ ÇAMLICA KULESİNDE YANGIN

Son dakika haberi... kulesinde çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuleden duman yükseldiği görüldü.

Yeni Çamlıca kulesinde yangın | VİDEO YENİ ÇAMLICA KULESİNDE YANGIN | VİDEO

detaylar gelecek...

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA