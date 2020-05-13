Balıkesir’de kamyonet otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Edremit ilçesinde, saat 20.30 sıralarında Akçay Yeni Mahalle Kavşağı yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin arkadan çarptığı otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçesine düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.
Çanakkale istikametinden Edremit'e giden Recep Kadir T. yönetimindeki 10 N 3867 plakalı kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen Taner Y.'nin kullandığı 34 LL 3316 plakalı otomobile çarptı.
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