13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Balıkesir’de kamyonet otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

ilçesinde, saat 20.30 sıralarında Akçay Yeni Mahalle Kavşağı yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin arkadan çarptığı otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçesine düştü. 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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istikametinden 'e giden T. yönetimindeki 10 N 3867 plakalı kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen Taner Y.'nin kullandığı 34 LL 3316 plakalı otomobile çarptı.

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