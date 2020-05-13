İstanbul'da banka müdürü ve çalışanı usulüz kredi verdi! Bankayı yaklaşık 4 milyon riske attı

İstanbul Avcılar'da bir bankada çalışan banka müdürünün kredi verilmemesi gereken kişilere kredi verdirterek bankayı yaklaşık 4 milyon zarara uğrattığı ortaya çıktı. Şüpheli müdürün banka çalışanına talimat verdiği, bu şekilde menfaat sağladığı belirlendi. Banka müdürü ve şüpheli çalışanlar hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Diren Ö.A.'nın kredi verilmemesi gereken kişilere şüpheli banka müdürü Rana G.G.'nin talimatıyla kredi verdirdiği ortaya çıktı. Şüphelilerin bu şekilde bankada 4 milyon lira risk oluşturduğu belirtildi.

574 BİN LİRA ÇEKTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İddianamede şüphelilerin menfaati nasıl sağladıkları da tespit edildi. İncelemede şüpheli Rana G. G. ve Savaş G.'nin hesabından dokuz dekontla çıkışını yaparak 574 bin lirayı şüpheli Halil B.'nin adına çektikleri belirlendi. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün uzmanlık raporuna göre suça konu dokuz tane dekonttaki imzalarla Halil B.'nin imzaları arasında kaligrafik ve grafolojik özellikler arasında irtibat tespit edilemedi.

BANKAYA 3 MİLYON 561 BİN LİRA RİSK OLUŞTURDU

Bankanın zararına yönelik bilirkişi raporunda atılı eylemin basit zimmet kapsamında kaldığı, bankanın 21 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla 3 milyon 561 bin 948,64 lira riskinin oluştuğu ve şüpheli Halil B.'nin atılı suça karıştığına dair kesin bir kanaat oluşmadığı ifade edildi.

BANKACILIK KANUNUNA AYKIRILIK SUÇUNDAN CEZA TALEBİ

Soruşturma sonucunda elde edilen delil, bilgi ve belgeler ile tüm dosya kapsamında şüpheliler Diren Ö. A.'nın ve Halil B.'nin zimmet suçunun işlenmesinde şüpheli Rana G. G. eylemlerine iştirak ettiklerinin anlaşıldığı iddianamede belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında "5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık" suçundan ceza talep etti. (Damla Kayayerli/Sabah)