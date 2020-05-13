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Muhalif erkek dövünce kadına şiddet olmuyor mu?

'ın şiddet uyguladığı oyuncu 'ın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Sabah gazetesi yazarı bugün köşesine "Muhalif erkek dövünce kadına şiddet olmuyor mu?" başlıklı yazıyı taşıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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MUHALİF ERKEK DÖVÜNCE KADINA ŞİDDET OLMUYOR MU?

'ın şiddet uyguladığı oyuncu 'ın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Sabah gazetesi yazarı bugün köşesine "Muhalif erkek dövünce kadına şiddet olmuyor mu?" başlıklı yazıyı taşıdı.

İşte Mevlüt Tezel'in yazısı:

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