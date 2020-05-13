Muhalif erkek dövünce kadına şiddet olmuyor mu?
Sermiyan Midyat'ın şiddet uyguladığı oyuncu Sevcan Yaşar'ın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel bugün köşesine "Muhalif erkek dövünce kadına şiddet olmuyor mu?" başlıklı yazıyı taşıdı.
Sermiyan Midyat'ın şiddet uyguladığı oyuncu Sevcan Yaşar'ın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel bugün köşesine "Muhalif erkek dövünce kadına şiddet olmuyor mu?" başlıklı yazıyı taşıdı.
İşte Mevlüt Tezel'in yazısı:
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