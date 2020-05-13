Konya’da koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürülmek istenen kadın zor ikna edildi
Ereğli ilçesinde, esnaf tarafından şiddetli öksürüğü olduğu fark edilen 42 yaşındaki N.D. isimli kadın, hastaneye götürmek isteyen sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna etmesiyle ambulansa bindirilen kadın, koronavirüs testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.
Boyacı Ali Mahallesi Devlet Bahçeli Meydanı'nda dükkanları olan esnaf, çarşıda dolaşan N.D. adlı kadının şiddetli öksürüğü olduğunu fark edince koronavirüs şüphesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
POLİS PEŞİNDEN GİTTİ
İhbarla gelen, özel kıyafetli sağlık görevlilerinin hastaneye götürmek için ambulansa bindirmek istediği N.D. yürüyerek, uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada polis ekipleri, N.D.'nin peşinden gitti.
AMBULANSA BİNDİRİLDİ
Ekipleri uzun süre uğraştıran ve hastaneye gitmemek için direnen N.D., ikna edilerek, ambulansa bindirildi.
GÖZLEM ALTINA ALINDI
'Covid-19' testi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen N.D.'nin ateşinin de yüksek olduğu belirtildi. N.D., hastanede gözlem altına alındı. Gözler yapılacak test sonucuna çevrildi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Müge Anlı Sevgi İzi projesi sayesinde kayıp Doğukan Gürbey’i buldu!
- Kuveyt'ten getirilmişlerdi! 36 kişinin...
- Usulsüz kredi ağı! Banka müdürünün yaptığına bakın
- Hangi tip karavan tercih ediliyor?
- Tüm dünya şokta! Çin başa döndü
- Zekat ve fitre kimlere verilir?
- Türkiye'de uzun ömürlü insanlarının yaşadığı yer
- Bakan Koca fotoğrafla uyarmıştı! Tehlike kapıda
- Bu karenin bedeli 105 bin lira!
- Ne aradı ne de cenazeye katıldı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet: Zekat ve fitre ne zaman, kimlere verilir? Zekat hesaplama nasıl yapılır? 2020 Fitre miktarı kaç TL?
- Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte beklenen o tarih...
- Spor salonları ne zaman açılıyor? Fitness ve pilates salonları normalleşme planında hangi tarihte açılacak?
- MEB: Okullar ne zaman açılacak? Ziya Selçuk son dakika açıklaması! 24 Ağustos'ta okullar açılacak mı?
- Liste güncellendi! 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Mayıs ayı evde bakım parası ne kadar?
- Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla'da da hissedildi! 13 Mayıs son depremler
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?
- Çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 0-14 yaş 15-20 yaş arası saat kaçta sokağa çıkacak? | SON DAKİKA
- Sigara zammı son dakika! 2020 yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 13 Mayıs güncel sigara fiyatları
- 13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta teknoloji, züccaciye, bebek ürünleri dikkat çekiyor
- BİM'de 1 TB taşınabilir Harddisk dikkat çekiyor! 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? 13. sezon özellikleri açıklandı mı?