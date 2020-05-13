Konya’da koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürülmek istenen kadın zor ikna edildi

Boyacı Ali Mahallesi Devlet Bahçeli Meydanı'nda dükkanları olan esnaf, çarşıda dolaşan N.D. adlı kadının şiddetli öksürüğü olduğunu fark edince koronavirüs şüphesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

POLİS PEŞİNDEN GİTTİ

İhbarla gelen, özel kıyafetli sağlık görevlilerinin hastaneye götürmek için ambulansa bindirmek istediği N.D. yürüyerek, uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada polis ekipleri, N.D.'nin peşinden gitti.

AMBULANSA BİNDİRİLDİ

Ekipleri uzun süre uğraştıran ve hastaneye gitmemek için direnen N.D., ikna edilerek, ambulansa bindirildi.

GÖZLEM ALTINA ALINDI

'Covid-19' testi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen N.D.'nin ateşinin de yüksek olduğu belirtildi. N.D., hastanede gözlem altına alındı. Gözler yapılacak test sonucuna çevrildi.