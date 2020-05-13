13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Konya’da koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürülmek istenen kadın zor ikna edildi

ilçesinde, esnaf tarafından öksürüğü olduğu fark edilen 42 yaşındaki N.D. isimli , hastaneye götürmek isteyen sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna etmesiyle ambulansa bindirilen kadın, testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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Boyacı Ali Mahallesi Meydanı'nda dükkanları olan esnaf, çarşıda dolaşan N.D. adlı kadının öksürüğü olduğunu fark edince şüphesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

POLİS PEŞİNDEN GİTTİ

İhbarla gelen, özel kıyafetli sağlık görevlilerinin hastaneye götürmek için ambulansa bindirmek istediği N.D. yürüyerek, uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada polis ekipleri, N.D.'nin peşinden gitti.

AMBULANSA BİNDİRİLDİ

Ekipleri uzun süre uğraştıran ve hastaneye gitmemek için direnen N.D., ikna edilerek, ambulansa bindirildi.

GÖZLEM ALTINA ALINDI

'Covid-19' testi yapılmak üzere Devlet Hastanesi'ne götürülen N.D.'nin ateşinin de yüksek olduğu belirtildi. N.D., hastanede gözlem altına alındı. Gözler yapılacak test sonucuna çevrildi.

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