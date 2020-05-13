13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Çatı katında Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı

'nin Merkezefendi ilçesinde, Nihat B.'nin (25) yaşadığı eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Evde yapılan aramada saksılarda yetiştirilen Hint kenevirleri, 30 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Nihat B., gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2020
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ÇATI KATINDA HİNT KENEVİRİ YETİŞTİREN ŞÜPHELİYE GÖZALTI

'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Saraylar Mahallesi'nde yaşayan Nihat B.'nin evinin çatı katında izinsiz Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. JASAT, eve operasyon düzenleyip, Nihat B.'yi gözaltına aldı. Özel eğitimli jandarma narkotik köpeği 'Evlat' ile 3 katlı apartmanın çatı katında yapılan aramada, Nihat B.'ye ait olduğu belirlenen 10 adet saksıda Hint keneviri, 30 gram kubar esrar, esrar tartmakta kullanılan 2 hassas terazi, esrar öğütme makinesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Nihat B.'nin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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