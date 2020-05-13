Çatı katında Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Nihat B.'nin (25) yaşadığı eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Evde yapılan aramada saksılarda yetiştirilen Hint kenevirleri, 30 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Nihat B., gözaltına alındı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Saraylar Mahallesi'nde yaşayan Nihat B.'nin evinin çatı katında izinsiz Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. JASAT, eve operasyon düzenleyip, Nihat B.'yi gözaltına aldı. Özel eğitimli jandarma narkotik köpeği 'Evlat' ile 3 katlı apartmanın çatı katında yapılan aramada, Nihat B.'ye ait olduğu belirlenen 10 adet saksıda Hint keneviri, 30 gram kubar esrar, esrar tartmakta kullanılan 2 hassas terazi, esrar öğütme makinesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Nihat B.'nin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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