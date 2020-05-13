13 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Uşak’ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Uşak’ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

'ta yarından itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Yapılan açıklamada, Kurulu tarafından alınan karara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
ABONE OL
O İLDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI

Meclisi, bugün Vali başkanlığında, olağanüstü toplandı. Toplantıda koronavirüs tedbirleri kapsamında, il genelinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

SOKAĞA MASKESİZ ÇIKMAK YASAKLANDI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve kişiler arasında virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 14.05.2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde vatandaşlarımızın sokağa maskesiz çıkmaları yasaklanmıştır.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Vatandaşlarımızın herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan ikametlerine dönünceye kadar maske takmaları ikinci bir düzenlemeye kadar zorunlu hale getirilmiştir. Karara uymayanlara gereğince idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA