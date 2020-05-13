Uşak’ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Uşak'ta yarından itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı belirtildi.
Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bugün Vali Funda Kocabıyık başkanlığında, olağanüstü toplandı. Toplantıda koronavirüs tedbirleri kapsamında, il genelinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.
SOKAĞA MASKESİZ ÇIKMAK YASAKLANDI
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve kişiler arasında virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 14.05.2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde vatandaşlarımızın sokağa maskesiz çıkmaları yasaklanmıştır.
PARA CEZASI UYGULANACAK
Vatandaşlarımızın herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan ikametlerine dönünceye kadar maske takmaları ikinci bir düzenlemeye kadar zorunlu hale getirilmiştir. Karara uymayanlara gereğince idari para cezası uygulanacaktır" denildi.
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