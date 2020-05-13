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Son dakika: İtalya koronavirüste son vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 195 artarak 31 bin 106'ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı bugün 3 bin 502 artarak 112 bin 541'e çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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İTALYA KORONAVİRÜSTE SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

İtalya'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 195 artarak 31 bin 106'ya yükseldi.

Ülkede Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Aktif 2 bin 809 düşüşle 78 bin 457'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 222 bin 104 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 3 bin 502 artarak 112 bin 541'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 195 artarak toplamda 31 bin 106 oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 952 olan sayı 893'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 735 bin 628 test yapıldı.

Salgından en çok etkilenen bölge olan Lombardiya'da ise son 24 saatte 69 kişi yaşamını yitirdi.

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